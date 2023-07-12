عماد متعب: رابطة الأندية تسعى لتطوير الدوري وانتظامه مثل بقية دول العالم

أكد عماد متعب، نائب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن الرابطة تسعى بكل قوة لتطوير الدوري المصري مقارنة ببقية دوريات العالم.

وقال عماد متعب في تصريحات عبر الصفحة الرسمية للرابطة على "فيسبوك": "تولينا المسؤولية في أول موسم كانت لدينا طموحات كبيرة، ولكن واجهنا صعوبات أكثر، مثل المباريات المؤجلة الكثيرة وبطولة الدوري كانت تبدأ وتنتهي في توقيت متأخر".



وتابع: "نحاول بقدر استطاعتنا أن يكون لدينا دوريًا منتظمًا مثل باقي دوريات العالم، حاولنا في الموسم الأول لنا والثاني نسعى أن ننهي مبكرًا بعض الشيء".

وأضاف: "نرغب في الوصول إلى انتظام مواعيد انطلاق وإنهاء بطولة الدوري في الموسم بعد القادم، الرابطة تحاول عمل كل شيء لتطوير الدوري المصري".

وواصل: "نسعى إلى زيادة عدد الجماهير وذلك بعد موافقة الجهات الأمنية وأجهزة الدولة، بالإضافة إلى زيادة إمكانيات التصوير والكاميرات في الملاعب".

واختتم: "الدوري المصري له قيمته الكبيرة والأندية الجماهيرية والأندية الاستثمارية، ونتمنى أن نعود بالدوري كما كان".