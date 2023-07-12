مباراة القمة| أحمد موسى يوجه رسالة عاجلة لجماهير الكرة المصرية

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الحكم محمود البنا سيتولى إدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، موضحًا أن القرار أصبح رسميا.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة “صدى البلد”، أن طاقم التحكيم بالكامل مصري، وأن هذا الأمر مهم لـ التحكيم المصري.

ولفت إلي أن الدوري عاد لبيته، وأن بطولة الدوري في الجزيرة، وأن أهم شيء في المباراة الروح الرياضية، لتكون المباراة لائقة باسم مصر.

وناشد جميع الجماهير بالبعد عن توجيه الألفاظ الخارجة، وأن يقوم كل جمهور بتشجيع فريقه.

وأوضح أنه يتمنى أن يكون هناك روح رياضية، وأن الجميع يجب أن يركز في المباراة فقط، مطالبا بعدم الخروج عن النص.

واقترح أحمد موسى، أن تكون المباراة تحت اسم "من أجل حب مصر"؛ لأن الأهلي والزمالك هما أكبر فرق البلد، والمباراة يتابعها الجميع، وهناك الكثير يتابعها من الخارج.

وتابع "غدًا مباراة القمة، والفائز سنقول له مبروك، وكرة القدم مكسب وخسارة، والأهلي حصد البطولة، وعلينا أن نقدم مباراة كبيرة".

وأوضح أن الجماهير ومجالس الإدارة، واللاعبين، عليهم القيام بدورهم فقط، وعدم الخروج عن النص، وأن تكون المباراة بحجم جماهير النادي الأهلي و الزمالك.

وطالب بعدم الضغط على الجماهير، وأن الحكم سيقدم مباراة عادلة، وأن الجميع يثق في الجماهير، وأنه يتمنى أن تكون مباراة غدًا بداية مميزة.