رجع بيته.. أحمد موسى يوجه نداء قبل قمة الأهلي والزمالك: أرجوكم كفاية

وجه الإعلامي أحمد موسى، عدة رسائل مهمة قبل ساعات من مباراة قمة الأهلي والزمالك بالدوري المصري.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدي البلد، أن : «الدوري راح الجزيرة خلاص رجع لبيته.. اللي يهمنا في هذه المباراة الروح الرياضية».



وناشد موسى، لاعبي الفريقين والجمهور، بأداء مباراة بروح رياضية والتشجيع باحترام في مباراة الغد، والابتعاد عن توجيه السباب والشتائم لأي شخص: «أرجوكم كفاية».



وأكد أن «ديربي القاهرة» الأهلي والزمالك، يعد الأقوى والأفضل في المنطقة والشرق الأوسط وأفريقيا، مضيفا: «الأهلي خلاص أخد الدوري لكن المهم حاليا الروح الرياضية وعدم الاقتراب من الآخر والتنافس باحترام».



وأكمل: «لو سمحتم انسوا أي كلام آخر وركزوا مع لاعبي الفريق.. مش عايزين أي خروج عن المألوف، عايزين الروح الرياضية لذلك أنا بقترح أن المباراة الغد تكون تحت عنوان "في حب مصر"».

