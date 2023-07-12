روسيا: حلف الناتو لا يعترف بالحدود الحالية لـ أوكرانيا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يفهم أن حلف الناتو لا يعترف حتى بالحدود الحالية لأوكرانيا.

وحسب شبكة “آر تي” الروسية، قالت زاخاروفا، إن “الانضمام إلى حلف الناتو يفترض مسبقا الاعتراف بحدود أوكرانيا من قبل أعضاء الحلف”.

وأضافت: “الناتو يعترف بالكلام فقط بحدود أوكرانيا، ولكن في الواقع بولندا، على سبيل المثال، لديها شهية مختلفة تماما... وأكدت وارسو أن هناك خططا للجزء الغربي من أوكرانيا".

وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إلي أن زيلينسكي يفهم هذا.

وأكدت زاخاروفا، أنه "بما أنها لم تحصل على اعتراف كعضو في الناتو، فإنها لا تحصل على الاعتراف والحدود المتبقية. ليس مثل تلك التي كانت بعد أن حصلت أوكرانيا على فرصة لتصبح دولة ذات سيادة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، ولكن حتى تلك التي بقيت الآن”.

وفي وقت سابق، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري مدفيديف، إن مجلس أوكرانيا والناتو سيتوقف عن الوجود، حيث سيختفي أحد الطرفين.