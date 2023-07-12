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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب مطالبه.. الغرب يوجه تحذيرا صارما لـ زيلينسكي

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قالت صحيفة “إكسبريس” البريطانية، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، تلقى تحذيرا قاسيا من دول حلف الناتو استجابة لمطالبه الباهظة من الشركاء الغربيين.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أنه ”بينما وعد ممثلو بعض الدول بالأسلحة وبرنامج تدريب الطيارين لمقاتلات إف-16، حذر آخرون الزعيم الأوكراني من تقديم قائمة لا نهاية لها من المطالب".

وأشارت إلى أنه على الرغم من أن بعض القادة الغربيين رحبوا بحرارة بزيلينسكي، إلا أن العديد من الحاضرين في الحدث "هز أكتافهم ببرود" عند التواصل معه.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد زيلينسكي أن تحقيق النصر يتطلب انضمام بلاده لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، لافتًا إلى أنه "لم يغير وجهة نظره" عندما سُئل عن التعليقات التي أدلى بها أمس الثلاثاء قائلاً إنه سيكون "سخيفًا" إذا لم تُمنح أوكرانيا عضوية الناتو.

وحسب صحيفة “جارديان” البريطانية، قال زيلينسكي: "لم أغير وجهة نظري. الأهم من ذلك هو أن لدينا فهمًا مشتركًا للظروف المتعلقة بالوقت وفي أي ظروف ستكون أوكرانيا في الناتو".

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وأضاف أنه ربما لم يتم الإبلاغ بجميع التفاصيل ولا يعرف ما إذا كان الجميع صريحًا معه أم لا، لكنه أشار "نحن نؤمن بشركائنا الذين يساعدوننا اليوم على الانتصار في هذه الحرب".

زيلينسكي أوكرانيا الرئيس الأوكراني

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