إعلان عاجل من زيلينسكي بشأن نشر جيوش دول أجنبية في أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إن كييف ليست مهتمة بنشر أي قوات مسلحة أجنبية علي أراضي أوكرانيا.

وقال زيلينسكي، في مؤتمر صحفي في فيلنيوس بعد قمة حلف الناتو، "لا أحد يثير مثل هذا السؤال حول نشر القوات المسلحة الأجنبية في أوكرانيا، ونحن لسنا مهتمين بهذا، نحن لسنا عضوا في حلف الناتو حتى نستضيف قوات أجنبية”.

وأضاف: “قواتنا المسلحة كافية، عندما نكون عضوا في الناتو، أنا متأكد من أنه يمكن دعوتهم لتوفير الأمن على أراضي دولة أخرى”.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد زيلينسكي أن تحقيق النصر يتطلب انضمام بلاده لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، لافتًا إلى أنه "لم يغير وجهة نظره" عندما سُئل عن التعليقات التي أدلى بها أمس الثلاثاء قائلاً إنه سيكون "سخيفًا" إذا لم تُمنح أوكرانيا عضوية الناتو.

وحسب صحيفة “جارديان” البريطانية، قال زيلينسكي: "لم أغير وجهة نظري. الأهم من ذلك هو أن لدينا فهمًا مشتركًا للظروف المتعلقة بالوقت وفي أي ظروف ستكون أوكرانيا في الناتو".

وأضاف أنه ربما لم يتم الإبلاغ بجميع التفاصيل ولا يعرف ما إذا كان الجميع صريحًا معه أم لا، لكنه أشار "نحن نؤمن بشركائنا الذين يساعدوننا اليوم على الانتصار في هذه الحرب".