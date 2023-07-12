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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مزيلات العرق والبرفانات ممنوعة.. تعليمات الأمن لجماهير مباراة القمة

الأهلي و الزمالك
الأهلي و الزمالك

أكد العميد محمود القاضي مسئول الشركة الإفريقية لتأمين القمة بين الأهلي و الزمالك، أن الجميع على أتم  الاستعداد لتأمين مباراة القمة على إستاد القاهرة، وأن الحضور 6000 مشجع.

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وأضاف ، خلال مداخلة برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن هناك 3000 مشجع أهلاوي، و3000 مشجع زملكاوي.

وأوضح أن جماهير الأهلي سيكونون بـ الثالثة شمال، من مدخل صلاح سالم، والزمالك الثالثة يمين من باب طريق النصر، وأن الملعب سيفتح قبل المباراة بـ 4 ساعات.

ولفت إلى أن مجلس الإدارة و رابطة الأندية، سيدخلون من باب أل رشدان، وأن الصحفيين سيدخلون من باب الفروسية بجوار نادي الظهور.

وأشار إلي أن جميع الجماهير عليهم التشجيع، وأن يكون هناك التزام، وأن هناك سلاسة و يسر في دخول و خروج الجماهير في مباراة القمة.

وأوضح أنه يحذر وجود لافتات غير مقبولة، وأن من يخرج عن النصر سيتعرض لـ العقوبة، أن الجميع مطالب بـ الالتزام، وأن نجاح المنظومة مسئولية الجميع.

وتابع أن الجماهير لديها وعي، وأن الجميع لديه ثقة في الجماهير، وأن الجميع مطالب بالتشجيع فقط.

وأوضح أن الملعب سيكون به رجال أمن سيدات، لتفتيش السيدات، وأنه يحذر الدخول بـ المعطرات، و البرفانات، و مزيل العرق، وأنه يمنع الدخول بـ أدوات سريعة الاشتعال.

وكشف أن الشركة الإفريقية تستلم محيط الاستاد الخارجي من الساعة الـ 11 صباحًا، وأنه لن يسمح بدخول أي شخص لا يحمل ما يفيد أنه سيشاهد المباراة.

وأوضح أنهم مخصص لهم التأمين، ولا يحق لهم أن يتم القبض على أي شخص داخل الإستاد يقوم بفعل شيء.

 

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