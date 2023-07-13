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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعرف على قائمة الممنوعات وموعد فتح مدرجات مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

كشف العميد محمود القاضي، مسئول الشركة الأفريقية لتأمين مباراة القمة، آخر الاستعدادات لتأمين مباراة قمة الأهلي والزمالك.

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وأكد العميد محمود القاضي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتأمين مباراة القمة.


ولفت إلى أن مباراة قمة الأهلي والزمالك بالدوري ستقام غدا في الثامنة والنصف مساء، مضيفا أنه سُمح لـ 6 آلاف مشجع بواقع 3 آلاف لكل فريق.


وتابع العميد محمود القاضي، أنه سيتم فتح أبواب الاستاد أمام الجماهير الساعة الرابعة عصرا وغلقها مع بدء المباراة التي تحظى بمتابعة كبيرة في المنطقة العربية والشرق الأوسط وأفريقيا.


وناشد مسئول الشركة الأفريقية لتأمين مباراة القمة، الجماهير بالروح الرياضية وعدم التعصب لأي فريق حتى تخرج المباراة بشكل يليق بسمعة الكرة المصرية.


وعن قائمة الممنوعات، قال العميد محمود القاضي، إنه سيتم منح اللافتات التي تحمل عبارات مسيئة إضافة إلى «باور بانك ومزيل العرق وزجاجات الروائح» كونها مواد تساعد على الاشتعال.
 

 

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