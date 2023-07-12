هو المستفيد| نجم الأهلي السابق يرد على انضمام إمام عاشور للمارد الأحمر

رد فتحي مبروك لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، على سؤال :" هل إمام عاشور لاعب الزمالك السابق، و مصطفي فتحي لاعب الزمالك السابق، سيكونون في الأهلي".



وأضاف فتحي مبروك، خلال حواره برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه لا يعلم شيء عن صحة هذا الكلام، وأن هناك لجنة هي المسئولة عن التعاقدات.



وكشف أنه لن يتحدث أو يعلم شيء عن التعاقد، وأن الأهلي يقوم بـ اختيار النجوم التى تلعب، ويكون لديهم مهارات، وأن الأهلي سيقوم بـ الإعلان حالة وجود شيء صحيح، أو تعاقد.



وأوضح أن أي لاعب ينضم لـ الأهلي هو المستفيد، وأن اللاعب بعد مباراة أو اثنين يعلمه الجميع، فاللاعب الذي يأتي الأهلي سيلعب كأس العالم.



ولفت إلي أن اللاعب يحصل على شهرة منذ لحظة الإعلان، وقبل وضع قدمه في الملعب، لـ اللعب مع الأهلي.



