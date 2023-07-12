عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا..الأهلي يضم إمام عاشور لمدة 5 سنوات من ميتلاند الدنماركي

صدى البلد

توصلت إدارة الاهلي لإتفاق نهائي لضم إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميتلاند الدنماركي الي صفوف القلعة الحمراء لمدة خمس سنوات.
وحصل الأهلي علي موافقة ميتلاند بشكل رسمي علي الصفقة وسوف يخضع اللاعب للكشف الطبي غداً قبل إعلان إنضمامه رسمياً.

وأختتم الفريق الأحمر تدريباته  على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الزمالك المقرر لها مساء غداً على استاد القاهرة والمؤجلة من الجولة الـ٣١ لبطولة الدوري الممتاز.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، ثم خاض اللاعبون فقرة بدنية قبل تنفيذ الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.
 

إدارة الأهلي القلعة الحمراء الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميتلاند الدنماركي امام عاشور الفريق الأحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كولر يصدم جماهير الأهلي ويستبعد هذا اللاعب من مباراة القمة

تأييد حبسه سنة مع الشغل.. ترحيل إسلام جابر لقسم الهرم

انتقال حر.. أحمد حسن يكشف صفقة نادي الزمالك الجديدة

انتقال حر.. عمرو الدرديري يكشف عن أولى صفقات نادي الزمالك

الهدية الثالثة.. رسالة مثيرة من خبير اللوائح لرئيس الزمالك

مفاجأة.. كولر يتمسك بـ نجم الأهلي ويرفض رحيله|تفاصيل

نهاية الإنترنت في العالم.. عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض بهذا التوقيت

عمل صوت وحش أمام المأمور.. القصة الكاملة لأزمة حسن شاكوش وريم طارق

ترشيحاتنا

بسبب مطالبه.. الغرب يوجه تحذيرا صارما لـ زيلينسكي

108 ملايين شخص يواجهون الخطر.. موجة حر شديدة تضرب أمريكا

هل ستختفي النقود الورقية نهائيا بعد قرار البنك المركزي؟ اعرف الإجابة

طرح 17 مشروع جديد.. ماذا فعلت الدولة لتعظيم المشاركة مع القطاع الخاص؟

اجتماع مهم.. الصين وأمريكا تبحثان العلاقات الدفاعية وقضايا الأمن الدولي

إعلان عاجل من زيلينسكي بشأن نشر جيوش دول أجنبية في أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيب يحذر من نوع سجائر منتشر يسبب الموت المفاجئ

طبيبة بيطرية تكشف حقائق عن حقن جناح الدجاج والرقبة بالمزارع

سر مطاعم الكباب.. طريقة عمل الحواوشي بأقل التكاليف

للحامل والرضع والرجال.. علامات نقص فيتامين د

فيديو

عاصفة شمسية تضرب الأرض في هذا التوقيت | ماذا يحدث ؟

تسجيل أعلى درجة حرارة.. ماذا ستفعل ظاهرة النينو بمصر؟

كارثة تنتظر سد النهضة.. ماذا سيحدث؟!

حرق المصحف الشريف.. رد فعل صادم من أمريكا | ماذا حدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ