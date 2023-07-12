الخطيب أنهى الانتقال.. خالد الغندور يعلن مفاجأة بشأن إمام عاشور

أعلن الإعلامي خالد الغندور عن اتمام صفقة إمام عاشور مع الأهلي .

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" رسميا إمام عاشور في الأهلي و تم الانتهاء من كافة الأمور و كابتن الخطيب أنهي انتقاله اليوم “.

وحصل الأهلي علي موافقة ميتلاند بشكل رسمي على الصفقة وسوف يخضع اللاعب للكشف الطبي غداً قبل إعلان إنضمامه رسمياً.

وأختتم الفريق الأحمر تدريباته على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الزمالك المقرر لها مساء غد على استاد القاهرة والمؤجلة من الجولة الـ٣١ لبطولة الدوري الممتاز.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، ثم خاض اللاعبون فقرة بدنية قبل تنفيذ الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.