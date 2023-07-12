عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الخطيب أنهى الانتقال.. خالد الغندور يعلن مفاجأة بشأن إمام عاشور

الغندور
الغندور

أعلن الإعلامي خالد الغندور عن اتمام صفقة إمام عاشور مع الأهلي .

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" رسميا إمام عاشور في الأهلي  و تم الانتهاء من كافة الأمور و كابتن الخطيب  أنهي انتقاله اليوم “.

 

txt

مفاجأة وتفاصيل مثيرة في عقد إمام عاشور مع الأهلي

txt

رسميا..الأهلي يضم إمام عاشور لمدة 5 سنوات من ميتلاند الدنماركي

وحصل الأهلي علي موافقة ميتلاند بشكل رسمي على الصفقة وسوف يخضع اللاعب للكشف الطبي غداً قبل إعلان إنضمامه رسمياً.

وأختتم الفريق الأحمر تدريباته  على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الزمالك المقرر لها مساء غد على استاد القاهرة والمؤجلة من الجولة الـ٣١ لبطولة الدوري الممتاز.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، ثم خاض اللاعبون فقرة بدنية قبل تنفيذ الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.

الاعلامي خالد الغندور ضم امام عاشور ميتلاند الدنماركى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل ستختفي النقود الورقية نهائيا بعد قرار البنك المركزي؟ اعرف الإجابة

رسميا..الأهلي يضم إمام عاشور لمدة 5 سنوات من ميتلاند الدنماركي

كولر يصدم جماهير الأهلي ويستبعد هذا اللاعب من مباراة القمة

إجراء من وزير الرياضة يخص الأهلي والزمالك قبل مباراة القمة

انتقال حر.. أحمد حسن يكشف صفقة نادي الزمالك الجديدة

تأييد حبسه سنة مع الشغل.. ترحيل إسلام جابر لقسم الهرم

الهدية الثالثة.. رسالة مثيرة من خبير اللوائح لرئيس الزمالك

انتقال حر.. عمرو الدرديري يكشف عن أولى صفقات نادي الزمالك

ترشيحاتنا

بعد ساعة و20 دقيقة .. بايدن يمازح بشأن انضمام أوكرانيا لـ الناتو

اختياري للمواطن.. تفاصيل استبدال بطاقة التموين بالكارت الموحد

أهمية يوم عاشوراء وفضله .. ولماذا سمي هكذا

حياة على المريخ .. اكتشاف ثوري لـ ناسا يقلب الموازين

بعد إمام عاشور.. الأهلي يخطف لاعبا جديدا من الزمالك

إلزام حسن شاكوش بـ 20 ألف جنيه شهريًا نفقة زوجته ريم طارق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فلسطيني يهزم الاحتلال بسيارة ليموزين .. أحمد الشرحة يصنع المعجزة في الخليل

بلوزة من غير بنطلون .. ظهور صادم لـ ابنة أصالة مع زوجها

شاهد|عارضة ازياء ترتدي فستان نانسي عجرم وتثير الجدل علي السوشيال ميديا

كل يوم إطلالة .. درة تتألق في أسبوع الموضة بـ باريس.. شاهد

فيديو

دخل ينام وبعد ساعة اكتشفوا اللي حصل.. حسام حسني يفجر مفاجأة بشأن وفاة علاء عبدالخالق |فيديوجراف

عاصفة شمسية تضرب الأرض في هذا التوقيت | ماذا يحدث ؟

تسجيل أعلى درجة حرارة.. ماذا ستفعل ظاهرة النينو بمصر؟

كارثة تنتظر سد النهضة.. ماذا سيحدث؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ