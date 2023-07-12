بعد إمام عاشور.. الأهلي يخطف لاعبا جديدا من الزمالك

أكد الإعلامي محمد فاروق، حصول النادي الأهلي على توقيع مصطفى فتحي، نجم الزمالك السابق والتعاون السعودي الحالي.

وكان مصطفى فتحي أعير إلى بيراميدز مطلع الموسم الماضي، لمدة موسم على سبيل الإعارة مع وجود بند أحقية شراء من التعاون السعودي.

وكتب فاروق عبر صفحته الرسمية على فيسبوك قائلاً: "مصطفى فتحي أهلاوي، اللاعب وقع عقود انضمامه إلى النادي الأهلي منذ دقائق".



وكانت قناة "الكأس" القطرية أشارت أمس إلى أن النادي الأهلي تقدم بعرض رسمي إلى التعاون السعودي لضم مصطفى فتحي.



الأهلي يضم إمام عاشور



يُذكر أن الأهلي أتم اتفاقه مع ميتيلاند الدنماركي، للتعاقد مع إمام عاشور، لمدة 5 سنوات قادمة.