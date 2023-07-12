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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حياة على المريخ .. اكتشاف ثوري لـ ناسا يقلب الموازين

صدى البلد

قال فريق من الباحثين الدوليين في تقرير جديد صدر في مجلة “نيتشر “العلمية البريطانية، اليوم الأربعاء، إن مركبة “المثابرة” التابعة لناسا عثرت على آثار لمواد عضوية في فوهة جيزيرو على المريخ، مما أعطى العلماء معلومات حول إمكانية الحياة على الكوكب الأحمر.

وجاء في التقرير: "تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أنه قد يكون هناك تنوع في الجزيئات العطرية السائدة على سطح المريخ، وتستمر هذه المواد على الرغم من التعرض لظروف السطح".

وأضاف الباحثون أن هذه الجزيئات وجدت في الغالب داخل معادن مرتبطة بالعمليات المائية، مما يشير إلى أن هذه العمليات ربما كان لها دور رئيسي في التخليق العضوي عبر تاريخ المريخ.

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وأظهرت التقرير أن دورة جيوكيميائية عضوية أكثر تعقيدا ربما كانت موجودة مما كان يعتقد سابقا.

في الوقت نفسه، لاحظ الباحثون أنه من الصعب تسمية الأنواع الدقيقة للمواد العضوية الموجودة، حيث سيتطلب تأكيد الأصل العضوي والتعريف المحدد لهذه الجزيئات إعادة العينات إلى الأرض لتحليلها في المختبر.

المريخ

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