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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من FBI بشأن تحقيقه في العثور على وثائق سرية بمنزل بايدن

جو بايدن
جو بايدن

قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي “FBI”، كريستوفر راي، اليوم الأربعاء، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي يواصل العمل بنشاط كبير في تحقيقه في الوثائق السرية التي عثر عليها في منزل الرئيس، جو بايدن، ومكتبه الخاص منذ أن كان نائبا للرئيس.

وقال راي، في جلسة استماع للجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي: “لدينا عملاء يحققون في الوثائق السرية التي عثر عليها في منزل الرئيس بايدن، ومكتبه الخاص، ويعملون بنشاط وقوة كبيرة”.

وعثر المحققون الفيدراليون على وثائق سرية في مكتب خاص استخدمه بايدن في واشنطن ومنزله في ويلمنجتون بولاية ديلاوير.

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والشهر الماضي، تم توجيه الاتهام إلى الرئيس السابق دونالد ترامب في 37 تهمة تتعلق بسوء تعامله المزعوم مع الوثائق السرية التي اكتشفها مكتب التحقيقات الفيدرالي في مداهمة مقر إقامته في فلوريدا في أغسطس الماضي.

مكتب التحقيقات الفيدرالي بايدن الوثائق السرية

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