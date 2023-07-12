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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كريم محمود يفوز بفضية 100متر عدو ببطولة العالم لألعاب القوى البارالمبية

حصل كريم محمود لاعب المنتخب الوطنى لألعاب القوى على الميدالية الفضية فى سباق 100 متر عدو T44 وذلك فى بطولة العالم لألعاب القوى المقامه فى باريس، لتكون أول ميدالية تحصل عليها البعثه المصرية فى بداية مشوار المنتخب فى البطولة .

وانطلقت بطولة العالم لالعاب القوى والتي تستضيفها باريس خلال الفترة من 8 إلى 17 يوليو الجاري ، وهي البطولة المؤهلة  لدورة الالعاب البارالمبية بباريس ايضا 2024 ، حيث  يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الاولى من كل سباق لكل تصنيف طبي لدورة الألعاب البارالمبية .

ويشارك منتخبنا الوطني لالعاب القوى الباراليمبي في البطولة ببعثة مكونة من 6 لاعبين هم : إبراهيم بدر محمد فئة F56 في مسابقة قذف القرص ، جمعه محمد عبد الحميد فئة F56 في مسابقة قذف القرص ، محمد محمد كمال فئة F37 في مسابقة قذف القرص، كريم محمود عبد التواب فئة T44 في مسابقة 100متر عدو، عبد الرحمن يوسف فئة T46 في مسابقة 100متر عدو ومسابقة الوثب الطويل ، عبد العزيز هاشم فئة T47 في مسابقة 100متر عدو و 400متر عدو.

و يرافق اللاعبين الجهاز الفني المكون من : احمد خيري ، ياسر فتحي ، اسامة فؤاد ، ويرأس البعثة الدكتور أشرف العجيل عضو مجلس إدارة اللجنة الباراليمبية.

وكانت بعثة منتخبنا الوطني وصلت إلى باريس الجمعة الماضية ، وتعرض اللاعب محمد كمال للإصابة ولن يستطيع المشاركة في مسابقة قذف القرص للفئة الطبية F37 ، والمقرر لها يوم 16 يوليو الجاري .

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