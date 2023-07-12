طبيب يكشف مفاجأة خطيرة يتعرض لها لاعبو كمال الأجسام بواسطة المدربين

رصد الدكتور إبراهيم جمال، مدرس مساعد بكلية الطب بجامعة بنى سويف، مخاطر المنشطات على لاعبي كمال الأجسام داخل صالات الجيم، فى دراسة أجراها لمدة عامين.



وأوضح، إبراهيم جمال خلال حواره مع برنامج "يحدث فى مصر"، المذاع عبر قناة "ام بى سى مصر"، أنه رصد مخاطر المنشطات لمدة عامين على لاعبى كمال الأجسام.

المفاجأة

وأضاف الدكتور إبراهيم جمال، أن اغلب اللاعبين نفوا فى بداية الدراسة تعاطيهم للمنشطات وكانوا يصرحون بأنهم يحصلون على مكملات غذائية فقط.

وتابع الدكتور ابراهيم جمال قائلا:" من الحاجات المفاجأة التي رصدتها فى الدراسة أن المدربين فى الجيم رغم أنهم ليسوا أطباء بيطلبوا تحاليل من المتدربين وبعدها المدرب نفسه هو اللى بيحدد المنشطات المناسبة".

وأوضح الدكتور ابراهيم جمال، أنه طبق دراسته على 92 من لاعبي كمال الاجسام نصفهم يتعاطون المنشطات والنصف الآخر لا يتعاطاها.