جولر: أريد أن أكون أسطورة في ريال مدريد

تحدث التركي أردا جولر، موهبة نادي ريال مدريد الإسباني الجديد، عن انتقاله إلى الملكي خلال الميركاتو الجاري.

وقال جولر في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي: "أنا ممتن لهذا الترحيب، لقد كان الاستقبال جميلاً، وأظهر الجميع اهتمامه، أشعر براحة كبيرة هنا، لقد أبدت العديد من الأندية الأوروبية اهتماماً كبيراً، لكن عندما يهتم بك ريال مدريد، أفضل فريق في العالم، فالقرار واضح".



وتابع: "أريد أن أدخل تاريخ هذا النادي، أود أن أصبح أسطورة، فاز هذا النادي بعدد كبير من الألقاب عبر التاريخ، لقد شاهدت للتو جميع الكؤوس الأوروبية ويمكنني القول إنه شعور لا يصدق، لقد جئت إلى ريال مدريد، وهو ناد مهم للغاية، للعمل والتطور في اللعب وفي مسيرتي الرياضية".

واختتم: "أتذكر عندما جاء رودريجو وفيني جونيور وكامافينجا وفالفيردي إلى ريال مدريد في سن 18، مثلي تماماً، أتذكر تلك اللحظة جيداً، إنهم لاعبون بارعون للغاية والآن سيكونون زملائي في الفريق".