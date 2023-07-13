البترول: لدينا خطة طموحة لحفر المزيد من الآبار الاستكشافية

علق حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول، على تسليم أول حفار بترول ( صنع في مصر )، إلي شركة الحفر المصرية لتشغيله ضمن أسطولها في تنفيذ برامج الحفر والتنقيب بالمناطق البرية.

وقال حمدي عبد العزيز في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على القناة الأولى "، :" وزير البترول ومحافظ السويس حضروا مراسم تسليم او حفار بترول صنع في مصر ".

وأضاف حمدي عبد العزيز:" تصنيع الحفار في مصر خطوة مهمة في قطاع البترول المصري ".

وتابع حمدي عبد العزيز :" يتم زيادة المكون المحلي في كافة المعدات التي تدخل في عملية الاستكشافات البترولية ".

وأكمل حمدي عبد العزيز :" لدينا خطة طموحة لزيادة معدلات الحفر وحفر العديد من الأبار الاستكشافية لزيداة الإنتاج وهذا الحفار بري "، مضيفا :" تكلفة الحفار البري 6.5 مليون دولار ".