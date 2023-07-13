شاومينج لطلاب الثانوية: تسريب امتحان الأحياء قبل اللجنة بـ600 جنيه|والتعليم: احذروا النصب

أعلنت صفحة شاومينج بيغشش الثانوية العامة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن تسعيرة تسريب امتحان الاحياء ثانوية عامة 2023 قبل توزيعه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 صباح الخميس .

وقالت صفحة شاومينج عبر فيس بوك : متاح الآن ولمدة ساعتين حجز امتحان الاحياء ثانوية عامة 2023 ب 600 جنيه بالإجابات ، والاستلام هنا قبل اللجنة ب 4 ساعات .

رسالة شاومينج

ومن جانبها تراقب غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، كل ما يتم نشره على جروبات وصفحات الغش التي يقودها شاومينج واعوانه على فيس بوك وتليجرام .

وتقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بالابلاغ فورا عن روابط جروبات شاومينج واعوانه على فيس بوك وتليجرام ، لتتبعها وضبط اصحابها لتطبيق القانون عليهم فورا بتهمة الاخلال بصوابط امتحانات الثانوية العامة 2023 وتحريض الطلاب على الغش واثارة الجدل بأخبار كاذبة تزعم تسريب امتحانات الثانوية العامة 2023.

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من الانسياق وراء مزاعم شاومينج الخاصة ب تسريب امتحان الاحياء ثانوية عامة 2023 قبل توزيعه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ب 4 ساعات ، مشددة على ان شاومينج يحاول فقط النصب على الطلاب ولكنه لا يملك ابدا إمكانية تسريب امتحان الاحياء ثانوية عامة 2023 .

جدير بالذكر انه ، يستعد طلاب الثانوية العامة 2023 شعبة علمي علوم لآداء امتحان الاحياء ثانوية عامة 2023 غدا الخميس الموافق 13 يوليو 2023 في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 الموجودة على مستوى الجمهورية .

وبذلك يكون طلاب الثانوية العامة 2023 شعبة علمي علوم قد اختتموا امتحانات الثانوية العامة 2023 بـ امتحان الاحياء ثانوية عامة 2023.