عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

اعرف سعر Iphone 14 فى قطر

iphone 14
iphone 14

إذا كنت تبحث عن جوال مميز وسريع بسعر مغري من عالم آيفون، لن تجد أفضل من iphone 14.

بلغت أسعار جوال iphone 14 فى قطر لسعة 128 جيجابايت مقابل 2799 ريال قطري، وسعة 256 جيجابايت بسعر 3399 ريال، وسعة 512 جيجابايت بـ 4499 ريال.

يأتى جوال iphone 14 بشاشة بقياس 6.1 بوصة من نوع Super Retina XDR OLED بدقة عرض HDR10، وبسرعة تحديث 120 هرتز، ومحمية بطبقة أقوى ضد الخدش بدون أي حواف، و مقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، وكذلك الغبار بمعيار IP68، مع “نوتش” أقل للكاميرا الأمامية.

iphone 14

يطرح جوال iphone 14 كاميرا خلفية مزدوجة، الأساسية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة 1.5، بينما كاميرا الثانية ultra wide بقدة 12 ميجابكسل فتحة عدسة 2.4، تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 frame بالثانية، بجانب كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة 1.9، تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 frame بالثانية.

يعمل جوال iphone 14 بمعالج Apple A15 Bionic، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 6 جيجابايت، متصلة مع ذاكرة تخزينية بسعة 128، و256 و 512 جيجابايت، ويعمل بنظام IOS 16.

iphone 14

يمتلك جوال iphone 14 بطارية بقوة 3279 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 20 وات، يقوم بشحن الهاتف من 0 إلى 50% خلال 30 دقيقة، ،وكذلك الشحن اللاسلكي، والشحن اللاسلكي العكسي.

تستطيع شراء جوال iphone 14 في 5 ألوان وهي :الأسود، البنفسجي الفاتح، الأزرق الفاتح، الأحمر، والأبيض.

آيفون iPhone قطر جوال iPhone 14

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صور فاضحة في أحضانه.. علاقة حب بين شاب مصري وثرية عربية تنتهي بفضيحة

بعد إمام عاشور.. الأهلي يخطف لاعبا جديدا من الزمالك

حسن شاكوش يتورط .. حقيقة وفاة إيمان البحر درويش| القصة الكاملة

كولر يصدم جماهير الأهلي ويستبعد هذا اللاعب من مباراة القمة

أكرم توفيق يفجر مفاجأة بشأن موعد الإعلان عن صفقات الأهلي بشكل رسمي

رسميا..الأهلي يضم إمام عاشور لمدة 5 سنوات من ميتلاند الدنماركي

كنت برضي جوزي.. زوجة حسن شاكوش: أنت حرمتني من ثواب في رمضان

انتقال حر.. عمرو الدرديري يكشف عن أولى صفقات نادي الزمالك

موضوعات متعلقة

عطل مفاجئ يضرب تويتر حول العالم ويخفي التغريدات

أخبار التكنولوجيا.. اخفي محادثات واتساب المهمة بهذه الطريقة و5 طرق سريعة للعثور على تطبيقات آيفون المخفية

عطل في خدمات جوجل.. الخرائط ويوتيوب و كروم و Gmail

سعر Iphone 13 فى الكويت

أسعار Iphone 13 Pro فى قطر

اعرف سعر Iphone 13 Pro Max في البحرين

أخبار التكنولوجيا.. اعرف مواصفات موبايل نوكيا Turbo Pro الجديد.. سعر Iphone 11 في قطر

سعر Iphone 12 فى البحرين

ترشيحاتنا

تعرف على أهداف قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية 

أمريكا .. ارتفاع كبير في أسهم بورصة وول ستريت بعد تقرير التضخم

أقل سعر للدولار اليوم الخميس 13-7-2023

خناقة عيال.. قرار عاجل بحق ماكس مطلق الرصاص على رأس ابن كرداسة

اليوم.. اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا

بالرقص.. شاهد أول ظهور لـ إمام عاشور بعد أنباء توقيعه للأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من هو مذيع "بي بي سي" المتورط بالفضيحة الجنسية.. اعرف التفاصيل كاملة

البرازيل.. قضوا 13 يوما على دفة سفينة.. اعرف القصة كاملة؟

بسعر لن تتوقعه.. هيكلان عظميان لديناصورين أحدهما نادر في مزاد علني.. شاهد

بلال علاء: لم أكتب بأساليب الرواية التقليدية|صور

فيديو

مقطع فيديو لتصرف غير متوقع من كابتن طائرة لبنانية.. شاهد ماذا فعل

دخل ينام وبعد ساعة اكتشفوا اللي حصل.. حسام حسني يفجر مفاجأة بشأن وفاة علاء عبدالخالق |فيديوجراف

عاصفة شمسية تضرب الأرض في هذا التوقيت | ماذا يحدث ؟

تسجيل أعلى درجة حرارة.. ماذا ستفعل ظاهرة النينو بمصر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ