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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قتيل في قصف جوي على العاصمة الأوكرانية كييف

أرشيفية
أرشيفية

أدى قصف جوي استهدف كييف ليلا إلى مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين على الأقل، وفق ما أفادت السلطات الخميس، حيث سُمع دوي انفجارات لليلة الثالثة على التوالي التي تتعرض فيها العاصمة الأوكرانية لهجمات.

وقال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف إن خدمات الطوارئ استجابت لمكالمات من مناطق سولوميانسكي وشيفتشينكيفسكي وبوديلسكي ودارنيتسكي في أعقاب وقوع "انفجارات في العاصمة".

وأضاف على "تلغرام": "في منطقة بوديلسكي، وخلال عمل رجال الإطفاء على إخماد النيران في مبنى سكني، عثر على جثة شخص واحد".

وأفاد سيرغي بوبكو رئيس الإدارة العسكرية في كييف على "تلغرام" أيضًا أن شخصين أصيبا في منطقة دارنيتسكي "نتيجة تساقط الركام".

وأشار كليتشكو إلى أن شخصين آخرين عولجا في موقع القصف في منطقة شيفتشينكيفسكي.

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وقال إن الحرائق اندلعت في مبنى سكني في منطقة شيفتشينكيفسكي وآخر غير سكني في منطقة بوديلسكي، مضيفا أن خدمات الطوارئ موجودة في الموقعين.

وأظهرت صورة نُشرت على الحساب الرسمي للإدارة العسكرية في كييف على "تلغرام"، غرفة في مبنى مرتفع دُمر جزء من جدارها في منطقة دارنيتسكي.

وحذر سلاح الجو الأوكراني في بيان أن التهديد بتعرض المدن للقصف بطائرات مسيرة روسية لا يزال قائما.

كييف استهداف كييف العاصمة الأوكرانية كييف أوكرانيا ​أوكرانيا​ و​روسيا

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