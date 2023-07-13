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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا .. سلسلة انفجارات تدوي في كييف وخميلنيتسكي

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت وسائل إعلام أوكرانية في أنباء عاجلة منذ قليل، عن سماع دوي انفجارات في العاصمة كييف ووقوع سلسلة من الانفجارات في خميلنيتسكي غربي البلاد.

وأوضحت وسائل الإعلام أن حالة تأهب جوي قد أعلن عنها في الوقت الحالي في العاصمة الأوكرانية وعدد من مقاطعات البلاد، باستثناء منطقتي أوديسا وخاركوف.

مفاجأة لدول الناتو

تحضر موسكو لتقديم مفاجأة لدول الناتو الداعمة لأوكرانيا، كرد على مواقفها تجاه الصراع الدائر منذ فبراير 2022.

وقال فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما)، الأربعاء، إن روسيا تعتزم عرض معدات عسكرية لحلف شمال الأطلسي دمرتها في أوكرانيا أمام سفارات دول غربية زودت بها أوكرانيا في موسكو.

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وأضاف فولودين، الذي أمر بتنظيم مثل هذا العرض، أن "اقتراح وضع معدات محترقة بجوار سفارات الدول التي ترسلها إلى أوكرانيا مثير للاهتمام بشكل خاص".

ودأب مسؤولون روس على انتقاد الدول الغربية لتزويدها أوكرانيا بالأسلحة، قائلين إن هذه الدول تخاطر بإطالة أمد الصراع والتسبب في مزيد من التصعيد.

وتطلب أوكرانيا الأسلحة للدفاع عن نفسها واستعادة الأراضي التي احتلتها القوات الروسية منذ العملية العسكرية الروسية في فبراير 2022.

 

 

أوكرانيا ​أوكرانيا​ و​روسيا كييف العاصمة كييف

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