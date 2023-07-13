انطلاق معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب 2023 في نسخته الـ 18| تفاصيل

‏قال الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، إن معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب 2023 في نسخته الـ 18، ستكون نسخة بها اختلاف لأسباب عديدة أهمها أن عدد الناشرين المشتركين في هذه النسخة عدد كبير جدا حوالي 75 ناشر يمثلوا دول عربية مختلفة.

وتابع أحمد زايد خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر فضائية "الأولى"، أيضا الناشرين المصريين عددهم ضخم، متابعا المعرض يضم جناح خاص بالأطفال ويوجد فيه أيضا تطبيقات إلكترونية خاصة بالأطفال وليس الكتب فقط وتطبيقات إلكترونية لتعليم اللغات وتبسيط العلوم وموجود أيضا بالمعرض سور الأزبكية يبيع الكتب القديمة.

100 فاعلية ثقافية

وأضاف أن ما يميز هذه النسخة اهتمامها بالطفل وبالكتب القديمة وأيضا الفعاليات الثقافية، ولدينا في هذه النسخة 100 فاعلية ثقافية.