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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طوارئ بتل أبيب.. موجة حر حارقة تضرب إسرائيل ودرجات الحرارة تصل لـ46

طوارئ بتل أبيب..
طوارئ بتل أبيب.. موجة حر حارقة تضرب إسرائيل ودرجات الحرارة

 

تستعد دول البحر الأبيض المتوسط لموجة حر هذا الأسبوع، مع ارتفاع درجات الحرارة في إسرائيل من الأربعاء حتى الأحد على الأقل، وفقا لخبراء الأرصاد الجوية.

ستشهد البلاد ذروة موجة الحر، التي أطلق عليها اسم “كليون”، يوم الخميس.

ومن المتوقع أن يشهد غور الأردن أسوأ درجات حرارة، حيث من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة لتصل إلى 46 درجة مئوية، وفقا لخدمة الأرصاد الجوية الإسرائيلية.

ومن المقرر أن تصل الحرارة إلى 33 درجة مئوية في تل أبيب، بينما ستشهد القدس درجات حرارة تصل إلى 37 درجة مئوية.

ومن المتوقع ارتفاع درجات الحرارة في جميع أنحاء المنطقة، لا سيما في قبرص واليونان، حيث من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة فوق 40 درجة مئوية في بعض المناطق يوم الجمعة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الإسرائيلية في بيان أنه سيتم حظر إشعال الحرائق في المنتزهات والمحميات الطبيعية بسبب خطر اندلاع حرائق غابات.

وستكون بعض المسارات القصيرة في المتنزهات مفتوحة للسائحين مع محطات للإستراحة على طولها، لكن أشارت الخدمة إلى أنه على الزوار توقع إغلاق بعض المسارات الأطول.

وقالت هيئة الطبيعة والمتنزهات إن المواقع في صحراء يهودا ستغلق خلال موجة الحر.

وقدم ممثلون من شركة “نوغا” لإدارة الكهرباء خطة لوزارة الطاقة يوم الأحد لتجنب انقطاع التيار الكهربائي أثناء موجة الحر، من أجل تجنب تكرار انقطاع التيار الكهربائي في أوائل يونيو، عندما شهدت البلاد دراجة حرارة شديدة.

وانقطعت الكهرباء عن نحو 300 ألف منزل خلال ذروة انقطاع التيار الكهربائي.

وتيرة، وشدة ومدة موجات الحر في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك إسرائيل، آخذة في الارتفاع وسط تغير المناخ.

ةقالت خدمة الأرصاد الجوية العالمية إن بداية شهر يوليو كانت أكثر الأسابيع حرا تسجل على هذا الكوكب.

ومن المعروف أن القفزات الحادة والمفاجئة في درجات الحرارة تسبب زيادة حالات دخول المستشفيات والوفيات بين السكان المعرضين للخطر، ولا سيما كبار السن.

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