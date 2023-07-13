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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بربع لحمة مفرومة.. طريقة عمل كفتة داود باشا

صدى البلد

تعد كفتة داود باشا من الأطباق الشهية الخفيفة التي يمكن تقدميها لأسرتك بأقل التكاليف. 

 

كفتة داود باشا 


المكونات

ربع كيلو من اللحم المفروم.
 بصلة مفرومة.
 طماطم معصورة  
٢ملعقة معجون طماطم
فلفل احمر حار او حلو اختياري
قرفة اختيارى
ملح فلفل اسود بهارات لحمة رشة جوزة الطيب  
 ماء .
٣فص من الثوم المفروم.. 
٢ملعقة  من الزيت.
٣ ملعقة من البقسماط الناعم.( كعك مطحون)

الطريقة

طريقة عمل كفتة داوود باشا 
نقوم بإحضار طبق عميق ، ثم نقوم بإضافة كلاً من اللحم المفروم و البصل المفروم ناعم والقرفة والملح والفلفل مع مزج المكونات جيداً.

في الخطوة التالية نقوم بإضافة البقسماط إلى الخليط السابق مع التقليب حتى تتجانس المكونات.
نقوم بتشكيل اللحم إلى كرات متوسطة الحجم ومتساوية.
نقوم بإحضار مقلاة مع إضافة الزيت لها ، ثم نقوم بإضافة كرات اللحم مع التقليب برفق لمدة 5 دقائق ثم نقوم برفعها من على النار.

نقوم بإضافة معلقة  البصل المفروم والفلفل الحار  إلى المقلاة مع التقليب حتى يذبل لونه ، ثم نقوم بإضافة الثوم المفروم أيضا مع التقليب لمدة 
نقوم بإضافة الطماطم  والمعجون  إلى مزيج البصل والثوم ثم نقوم بإضافة كرات اللحم إلى الخليط 
نقوم بإضافة الماء والفلفل الأسود  والملح ونترك الخليط لمدة ربع  ساعة .


نقوم برفع الخليط من على النار.
ويقدم الى جانب رز ابيض او شعرية وسلطة  بالهنا والشفا 

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