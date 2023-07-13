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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة المنعقدة في مستشفى سرطان الأطفال 57357

وزير التعليم يتفقد
وزير التعليم يتفقد لجان الثانوية العامة بمستشفى 57357

حرص الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، صباح اليوم الخميس، على متابعة سير امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ (الدور الأول)، بتفقد اللجنة الخاصة المنعقدة داخل مستشفى سرطان الأطفال 57357 .

ويؤدى ٢٩ طالبًا وطالبة الامتحان فى مادة الأحياء للشعبة العلمية علوم، ومادة الرياضة البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) شعبة الرياضيات، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، وذلك بلجنتين إحداهما للبنات والأخرى للبنين، وتضم لجنة الطلاب  ١٥ طالب ٨ طلاب بالقسم الأدبي، و٧ طلاب بالعلمي، بينما تضم لجنة الطالبات ١٤ طالبة، ٧ طالبات بالقسم الأدبي و٧ طالبات بالعلمي.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على تهيئة الأجواء المناسبة لأبنائنا الطلاب وتوافر كل سبل الراحة والدعم لأداء الامتحانات، بما لا يتعارض مع جرعات علاجهم، مع الالتزام بكل القواعد والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، متمنيًا للطلاب الذين يؤدون الامتحانات داخل المستشفى السلامة والشفاء العاجل والنجاح والتوفيق.

كما اطمأن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني من الطلاب على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة، حيث أعربوا عن رضاهم عن مستوى الامتحان، ووجهوا الشكر للوزارة لحرصها على الحفاظ على صحتهم ومستقبلهم في نفس الوقت، ومنحهم حقهم في العلاج والتعليم.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الشكر لإدارة مستشفى سرطان الأطفال 57357 على التنسيق والتعاون مع الوزارة لعقد امتحانات كل المراحل التعليمية من الصف الرابع الابتدائى وحتى الثانوية العامة حفاظًا على مستقبل الأطفال المرضى بالمستشفى، وذلك فى إطار تقديم الرعاية المتكاملة للأطفال مرضى السرطان والحفاظ على صحتهم، وعدم انقطاعهم عن دراستهم للحفاظ على مستقبلهم.

وأشاد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتنسيق المستشفى بشكل كامل ومتواصل مع وزارة التربية والتعليم، قبل وأثناء وبعد انتهاء الامتحانات وحتى إعلان نتيجة الطلاب.

كما أشاد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني باهتمام المستشفى بالحفاظ على عدم توقف تحصيلهم الدراسي نتيجة فترة العلاج الطويلة، ما يؤدى إلى ضعف قدرة الطالب على استيعاب المنهج الدراسى بعد العلاج، كما أشاد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالمساهمات المقدمة لمستشفى مدرسة 57357 التي تهدف إلى مساعدة الطلاب على فهم المناهج الدراسية، حيث تساهم مدارس مصر 2000 بتوفير فريق من المدرسين للتدريس للطلاب الذين يتلقوا العلاج بالمستشفى بجميع المراحل الدراسية، وتقديم الدعم اللازم للطلاب فى دراستهم، فضلًا عن توفير منح دراسية لهم فى الجامعات المختلفة الخاصة لمساعدتهم على بدء حياة ومستقبل جديد مثل زملائهم.

ومن جانبه، أشار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إلى أن اليوم هو نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة للطلاب متمنيًا لهم جميعًا التوفيق فى الالتحاق بالكليات التى يرغبونها وأن يكلل جهدهم وأولياء أمورهم بالتوفيق .

وأثنى محافظ القاهرة على عزم ومثابرة الطلاب الذين يؤدون الامتحانات بلجان مستشفى ٥٧٣٥٧ رغم الظروف التى يمرون بها داعيًا الله أن يمن عليهم بالشفاء العاجل .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن إجمالى عدد طلاب الثانوية العامة بالقاهرة هذا العام بلغ  ١١٣٣٤٣ طالب وطالبة من ٣٣ إدارة تعليمية موزعين على ٣٠٣ لجنة.

وخلال الجولة، قام الدكتور رضا حجازي بزيارة الطالب مهند احمد عبد الفتاح بالصف السادس الابتدائي، حيث وجه التكفل بكافة المصروفات الدراسية للطالب.

وقد رافق وزير التربية والتعليم ومحافظ القاهرة خلال الجولة بالمستشفى المهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية ، وأيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

وزير التعليم يتفقد لجان الثانوية العامة بمستشفى 57357
وزير التعليم يتفقد لجان الثانوية العامة بمستشفى 57357
وزير التعليم يتفقد لجان الثانوية العامة بمستشفى 57357
وزير التعليم يتفقد لجان الثانوية العامة بمستشفى 57357
وزير التعليم يتفقد لجان الثانوية العامة بمستشفى 57357
وزير التعليم يتفقد لجان الثانوية العامة بمستشفى 57357
وزير التعليم يتفقد لجان الثانوية العامة بمستشفى 57357
وزير التعليم يتفقد لجان الثانوية العامة بمستشفى 57357
وزير التعليم يتفقد لجان الثانوية العامة بمستشفى 57357
وزير التعليم يتفقد لجان الثانوية العامة بمستشفى 57357
الثانوية العامة الثانوية وزير التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم

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