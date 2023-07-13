مجدي عبد الغني يعزي مروان عطية في وفاة والده

نعى مجدى عبد الغني، مروان عطية لاعب النادي الأهلي، في وفاة والده عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصلالاجتماعي.

وكتب عبد الغني عبر حسابه علي فيسبوك "أتقدم بخالص العزاء للاعب مروان عطية في وفاة المغفور له بإذن الله والده.. ربنا يرحمهويصبر أهله، إنا لله وإنا إليه راجعون.

هل يغيب مروان عطية عن مباراة القمة ؟

‎ويعول السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على مروان عطية في قيادة وسط ملعب الأهلي في ظل إصابةعمرو السولية ورحيل حمدي فتحي وغموض موقف ديانج حتى الآن.

‎ولم يتضح بعد هل سيغادر مروان عطية معسكر الأهلي قبل لقاء الزمالك أم سيواصل الاستعداد لخوض اللقاء بشكل طبيعي، حيث سيتحدد خلال الساعات المقبلة.

‎وتضم قائمة الأهلي التي تستعد للقاء محمد مجدي أفشة وأحمد قندوسي ومحمد فخري وأحمد نبيل "كوكا"، في مركزوسط الملعب.