إسرائيل ترفض تعيين قضاة عرب ليسوا صهاينة| تفاصيل

ذكرت قناة كان العبرية صباح يوم الخميس، أن أعضاء من الائتلاف الحكومي يرفضون تعيين أي من القضاة العرب إذ لم يكونوا صهاينة.

ووفقاً للقناة العبري، أعلن مرشح الائتلاف لعضوية لجنة تعيين القضاة، عضو الكنيست يتسحاق كرويزر، من حزب حزب "عوتسما يهوديت" برئاسة إيتمار بن جفير، أنه يرفض تعيين قاض عربي بادعاء أنه "ليس صهيونيا".

وقال كرويزر، الذي يتوقع انتخابه في الكنيست اليوم لعضوية لجنة تعيين القضاة، إن "رؤيتي هي أن قاض تكون رؤيته صهيونية ودينية، مدعو كي يكون قاضيا في إسرائيل"، واعتبر أنه "يوجد عدد غير قليل من المسلمين والدروز والشركس الذين لديهم رؤية صهيونية ويخدمون في جهاز الأمن ويخدمون الدولية".

وتابع أنه "في حال حدث أن قاضيا لا يحترم النشيد الوطني، لا يحترم العلم ورموز الدولة، لماذا نمنحه القضاء؟ وكذلك من يعمل ضد رؤية الاستيطان اليهودي في أرض إسرائيل".

ويتنافس على عضوية لجنة تعيين القضاة أربعة مرشحين سيتم انتخاب أحدهم في تصويت في الهيئة العامة للكنيست اليوم.