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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عرض خيالي.. الاتفاق السعودي يكثف مفاوضاته لضم نجم ليفربول

هندرسون ومحمد صلاح
هندرسون ومحمد صلاح

أكد فابريزو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، أن نادي الاتفاق السعودي يكثف مفاوضاته من أجل التعاقد مع جوردان هندرسون، قائد فريق ليفربول الإنجليزي.

وكتب رومانو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:" الاتفاق يضغط من أجل التوقيع مع جوردان هندرسون، حيث يريد ستيفن جيرارد، مدرب الفريق، ضم اللاعب".

وأضاف:" قدم الاتفاق السعودي عرضا ضخما لضم هندرسون، ولا يزال ينتظر الرد النهائي من جانب اللاعب".

واختتم:" المفاوضات لا تزال جارية بين الطرفين، وسيتحدث جوردان هندرسون مع مدربه يورجن كلوب، اليوم".

ووفقا لتقارير صحفية، فإن الاتفاق عرض على هندرسون 4 أضعاف راتبه مع نادي ليفربول الإنجليزي.

ويرتبط جوردان هندرسون بعقد مع نادي ليفربول حتى 2025، وتبلغ القيمة التسويقية للدولي الإنجليزي 10 ملايين يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالميز

الاتفاق ليفربول هندرسون فابريزو رومانو ستيفن جيرارد جيرارد

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