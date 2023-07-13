بيع ماكينة مياه كلمة السر.. كشف لغز مقتل تاجر خردة بالمنيا

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة سمالوط بمديرية أمن المنيا بالعثور على جثة (تاجر خردة ، مقيم بدائرة المركز ) بدائرة المركز .

تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا ، أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين، مقيمان بدائرة المركز) .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بقصد سرقة مركبة "التروسيكل" ، وأقر أحدهما بإستدراجه للمجنى عليه بزعم بيع ماكينة مياه "خردة" ، وعقب ذلك إستقل المتهمان معه للتوجه لإحضار الماكينة وأثناء ذلك قام أحدهما بالتعدى عليه بإستخدام سلاح أبيض وقاما بالتعدى عليه حتى فارق الحياة ، وإستوليا على (مركبة "التروسيكل" – الهاتف المحمول) الخاصين بالمجنى عليه ولاذا بالفرار .

كما أضافا بتخلصهما من الهاتف عن طريق حرقه وبيع المركبة المستولى عليها لعميليهما "سيئ النية" (مقيم بدائرة المركز) مقابل مبلغ مالى تقاسماه فيما بينهما ، وقد أمكن ضبط الأخير (والمركبة المستولى عليها – مبلغ مالى – بقايا الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه – الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.