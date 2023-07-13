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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بيع ماكينة مياه كلمة السر.. كشف لغز مقتل تاجر خردة بالمنيا

سيارة اسعاف
سيارة اسعاف

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة سمالوط بمديرية أمن المنيا بالعثور على جثة (تاجر خردة ، مقيم بدائرة المركز ) بدائرة المركز .

تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا ، أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين، مقيمان بدائرة المركز) .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بقصد سرقة مركبة "التروسيكل" ، وأقر أحدهما بإستدراجه للمجنى عليه بزعم بيع ماكينة مياه "خردة" ، وعقب ذلك إستقل المتهمان معه للتوجه لإحضار الماكينة وأثناء ذلك قام أحدهما بالتعدى عليه بإستخدام سلاح أبيض وقاما بالتعدى عليه حتى فارق الحياة ، وإستوليا على (مركبة "التروسيكل" – الهاتف المحمول) الخاصين بالمجنى عليه ولاذا بالفرار .

كما أضافا بتخلصهما من الهاتف عن طريق حرقه وبيع المركبة المستولى عليها لعميليهما "سيئ النية" (مقيم بدائرة المركز) مقابل مبلغ مالى تقاسماه فيما بينهما ، وقد أمكن ضبط الأخير (والمركبة المستولى عليها – مبلغ مالى – بقايا الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه – الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة) .

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية الامن العام التروسيكل العثور على جثة تاجر خردة سلاح ابيض شرطة سمالوط

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