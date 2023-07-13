نشرة المرأة والصحة| أهم المعلومات عن مرض ابن محمد ثروت .. وترك الأطفال فى السيارة يعرضهم لمشاكل خطيرة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة والموضوعات التى شهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، إليكم أبرزها:



فوائد غير متوقعة لتناول المانجو بهذه الطريقة

تعد المانجو من أكثر الفواكه الشعبية فى مختلف دول العالم ولها فوائد عديدة عند تناولها بكميات معتدلة وبشكل غير يومي وعدم وجود مشكلة صحية تعرض الجسم للمضاعفات مثل ارتفاع السكر ونعرض لكم فى هذا التقرير فوائدها وشرط هام للوقاية من الأضرار ..



انتبه.. معظم مشاكل كبار السن ناتجة عن نقص هذا الفيتامين



كشفت أبحاث جديدة أن نقص فيتامين B12 من أهم الأسباب وراء معاناة كبار السن من التعب الشديد أو التذبذب والرعشة فى الأطراف وضعف الذاكرة والاكتئاب ومشاكل الخرف



إوعى تسيب عيالك في العربية.. مخاطر لا تتوقعها

يجب على الآباء والأمهات عدم ترك أطفالهم في السيارة لفترة طويلة عند ارتفاع درجات الحرارة، لأن تعرضها لأشعة الشمس يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الهواء بداخلها، ما يشكل خطرًا كبيرًا على صحتهم، قد يؤدي إلى الوفاة.

ونعرض في هذا التقرير مخاطر ترك الأبناء داخل السيارة فى الأجواء الحارة، وفقاً لموقع "Livestrong".



بعد شفاء ابن الفنان محمد ثروت.. ما لا تعرفه عن متلازمة ميلر فيشر



فرح الجمهور بشفاء ابن المطرب محمد ثروت وذلك بعدما نشر المخرج أحمد ثروت "نجل الفنان “عبر حسابه بموقع إنستجرام ، وعلق قائلا :حبيت أشارك معاكم، بعد 35 يوم أول يوم أخرج أتمشى برة أوضة المستشفى، اتشحنت طاقة إيجابية الحمد لله وبدعواتكم إن شاء الله ربنا يكتب لي الخير .. إنّ الله الذي اختار لك الطريق من أوله فلن يتركك في منتصفه”.