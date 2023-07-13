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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

3 آلاف موقع.. خطة إسرائيلية للسيطرة على الأماكن التراثية في الضفة

3 آلاف موقع.. خطة
3 آلاف موقع.. خطة إسرائيلية للسيطرة على الأماكن التراثية

من المقرر أن تصادق الحكومة الإسرائيلية الأسبوع المقبل على خطة وصفت بالتاريخية للسيطرة وضم المواقع التراثية الفلسطينية في أنحاء الضفة الغربية.

 

وسيتم استثمار 120 مليون شيكل من أجل ما وصفته صحيفة إسرائيل اليوم حماية وترميم المواقع الأثرية في أنحاء الضفة الغربية.

 

وبحسب ارقام الصحيفة العبرية فإن هناك 3064 موقعا تراثيا في جميع أنحاء الضفة الغربية ، منها 2452 موقعا في المنطقة (ج) الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة. منها 1150 موقعا بحاجة إلى إعادة ترميم .


وضمن خطة حكومة الاحتلال فإنه سيجري استثمار 45 مليون شيكل في إنشاء حدائق و اماكن لاستقبال السياح بالتعاون مع وكالات السياحة الدولية.

كما سيتم استثمار 20 مليون شيكل بشكل مخصص لترميم قصور الحشمونائيم وتطويره ، وشق طريق للمستوطنين نظرًا لأن الطريق الحالي يمر عبر المنطقة المصنفة أ الخاضعة للسيطرة الفلسطينية .

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