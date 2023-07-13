مفاجأة في سعر الدولار.. والذهب يعود للصعود | ماذا يحدث ؟

قدمت نورهان عادل مذيعة صدى البلد تغطية خاصة عن آخر مستجدات أسعار الذهب و الدولار عالميا ومحليا حيث سجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي : 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

و عن العملات العربية و الأجنبية أمام الجنيه المصري فسجلت كالتالي

سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 33.98 جنيه للشراء و34.12 جنيه للبيع.

سجل الجنيه الإسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 39.83 جنيه للشراء و40.00 جنيه للبيع.

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