كولر في ورطة.. الأهلى يتلقى صدمة قبل اللقاء والموعد الحقيقي لفتح المدرجات

قدمت نورهان عادل، مذيعة “صدى البلد”، تغطية خاصة عن مباراة اليوم بين الأهلى والزمالك، حيث يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر، غريمه التقليدى نادي الزمالك، اليوم الخميس، في مباراة القمة رقم 126، الساعة الثامنة والنصف مساءً، على أرضية ملعب ستاد القاهرة، وهى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ31 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر النادي الأهلي ترتيب جدول الدوري برصيد 75 نقطة، وقد توج بلقب الدوري الممتاز، بعد فوز سيراميكا كليوباترا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف، أما الزمالك فقد احتل المركز الثالث فى ترتيب جدول الدوري المحلي برصيد 59 نقطة.

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