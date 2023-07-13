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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خلصنا امتحانات.. تيشيرتات موحدة لطالبات القليوبية بعد ماراثون الثانوية العامة

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

حرص عدد من طالبات الثانوية العامة بالقليوبية ، على ارتداء تيشرتات موحدة مكتوب عليها "خلصنا امتحانات"، و"لقد وقعنا في الفخ"، تعبيرا عن فرحتهم بانتهاء ماراثون الامتحانات اليوم الخميس، وحمل كل تيشرت توقيع زميلات الدراسة.

غياب 230 طالبا فى امتحانات الثانوية العامة بالقليوبية

بالورود والشيكولاتة.. الأهالى يستقبلون أبناءهم أمام لجان الثانوية العامة بالقليوبية

من ناحية اخرى حرص عدد من أولياء الأمور والأسر بمحافظة القليوبية على انتظار أبنائهم من طلاب الثانوية العامة ، فى آخر أيام الامتحانات، لاستقبالهم بالورود والشكولاتة والألعاب النارية، وسط فرحة كبيرة بانتهاء الامتحانات.


وشهدت مدرسة بنها الثانوية بنات احتفالات للطالبات على أبواب المدرسة بنهاية الامتحانات من خلال إطلاق الزغاريد ورش بعضهم البعض ببخاخات الفوم والبالونات وردد الطلاب والطالبات الأغاني المختلفة تعبيرا عن فرحتهم بانتهاء الامتحانات وتفاؤلهم بالنتيجة.


من جانبها قالت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم بالقليوبية أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام من الثانوية العامة بلغوا 48516 طالبا وطالبة منهم 20356 طالبا وطالبة علمي علوم و7227 طالبا وطالبة علمي رياضة و20933 طالبا وطالبة أدبي ويؤدون امتحاناتهم داخل اللجان على مستوى 12 إدارة  تعليمية ، وقامت مديرية التعليم بتجهيز 24 استراحة بجميع الإدارات وتم توفير كافة مستلزمات الإقامة الجيدة للملاحظين ورؤساء اللجان.


وأضافت أنه تم التشديد علي مديري الإدارات التعليمية بتقديم الدعم اللازم لرؤساء اللجان قبل بدء الامتحانات لاسيما في تنفيذ عملية دخول الطلاب ومنع تزاحمهم وتواجد أولياء الأمور بمحيط اللجان، كما تم التشديد علي عدم دخول الأجهزة الإلكترونية من هواتف محمولة أو سماعات وساعات ذكية الي اللجان.

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القليوبية طالبات الثانوية العامة الثانوية العامة الورود الشكولاتة

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