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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

السيسي: توافق المشاركين على الإعراب عن القلق البالغ بسبب تدهور الأوضاع بالسودان

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

‏قال الرئيس السيسي خلال البيان الختامي لمؤتمر قمة دول جوار السودان، توافق المشاركون على الاتي، أولا الإعراب عن القلق البالغ بسبب تدهور الأوضاع الإنسانية في السودان وإدانة الاعتداءات المتكررة على المدنيين والمرافق الصحية و الخدمية.

 

وتابع الرئيس السيسي ثانيا مناشدة كافة أطراف المجتمع الدولي لبذل الجهد لتوفير المساعدات الإغاثية العاجلة لمعالجة النقص الحاد في الأغذية والأدوية ومستلزمات الحياة الصحية مما يخفف من التداعيات الخطيرة للأزمة على المدنيين الأبرياء.

 

وصول المساعدات الإنسانية


وأضاف الرئيس السيسي ثالثا الاتفاق على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية المقدمة للسودان عبر أراضي دول الجوار وذلك بالتنسيق مع الوكالات والمنظمات الدولية المعنية و تشجيع العبور الأمن للمساعدات لإيصالها إلى المناطق الأكثر احتياجا.

السيسي قمة دول جوار السودان للسودان المجتمع الدولي الأغذية

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