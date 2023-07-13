السيسي: توافق المشاركين على الإعراب عن القلق البالغ بسبب تدهور الأوضاع بالسودان

‏قال الرئيس السيسي خلال البيان الختامي لمؤتمر قمة دول جوار السودان، توافق المشاركون على الاتي، أولا الإعراب عن القلق البالغ بسبب تدهور الأوضاع الإنسانية في السودان وإدانة الاعتداءات المتكررة على المدنيين والمرافق الصحية و الخدمية.

وتابع الرئيس السيسي ثانيا مناشدة كافة أطراف المجتمع الدولي لبذل الجهد لتوفير المساعدات الإغاثية العاجلة لمعالجة النقص الحاد في الأغذية والأدوية ومستلزمات الحياة الصحية مما يخفف من التداعيات الخطيرة للأزمة على المدنيين الأبرياء.

وصول المساعدات الإنسانية



وأضاف الرئيس السيسي ثالثا الاتفاق على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية المقدمة للسودان عبر أراضي دول الجوار وذلك بالتنسيق مع الوكالات والمنظمات الدولية المعنية و تشجيع العبور الأمن للمساعدات لإيصالها إلى المناطق الأكثر احتياجا.