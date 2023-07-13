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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منظمة الأوبك ترفع سقف توقعها بنمو الطلب العالمي لعام 2024

منظمة الأوبك+
منظمة الأوبك+

أعلنت منظمة الأوبك، اليوم الخميس، توقعها بنمو الطلب العالمي على النفط 2.25 مليون برميل يومياً في 2024.

كما رفعت الأوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بواقع 100 ألف برميل في 2023 إلى 2.4 مليون برميل يومياً بسبب زيادة الطلب الصيني.

وتتوقع الأوبك أن يبلغ الطلب العالمي على خامها 30.2 مليون ب/ي في 2024 بزيادة 800 ألف برميل يومياً عن 2023.

وأوضحت أوبك النهج الوقائي لتحالف أوبك+ وتخفيضات الإنتاج عززا الاستقرار في سوق النفط.

وقالت منظمة أوبك إنها تبقي على توقعات نمو الاقتصاد العالمي عند 2.6% في 2023.

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