منظمة الأوبك ترفع سقف توقعها بنمو الطلب العالمي لعام 2024

أعلنت منظمة الأوبك، اليوم الخميس، توقعها بنمو الطلب العالمي على النفط 2.25 مليون برميل يومياً في 2024.

كما رفعت الأوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بواقع 100 ألف برميل في 2023 إلى 2.4 مليون برميل يومياً بسبب زيادة الطلب الصيني.

وتتوقع الأوبك أن يبلغ الطلب العالمي على خامها 30.2 مليون ب/ي في 2024 بزيادة 800 ألف برميل يومياً عن 2023.

وأوضحت أوبك النهج الوقائي لتحالف أوبك+ وتخفيضات الإنتاج عززا الاستقرار في سوق النفط.

وقالت منظمة أوبك إنها تبقي على توقعات نمو الاقتصاد العالمي عند 2.6% في 2023.