يعملون في مناجم ذهب.. الصين تستعين بمقاتلي فاجنر لإنقاذ مواطنيها بإفريقيا الوسطي

أفادت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست، اليوم الخميس، أن وحدات من شركة فاجنر العسكرية الخاصة أجلت مجموعة من المواطنين الصينيين من منجم ذهب بجمهورية إفريقيا الوسطى بسبب تعرضهم لهجوم مسلح.

ووفقا للصحيفة، تلقت المجموعة معلومات استخبارية عن هجوم خطط له مسلحون على موقع تعدين تديره الصين بالقرب من محافظة أواكا في إفريقيا الوسطى، حيث تلقت المجموعة العسكرية اتصلا من السفارة الصينية لدي إفريقيا الوسطي لإنقاذ المواطنين الصينيين.

وقالت الصحيفة إن مقاتلي فاجنر وصلوا في اليوم التالي إلى الموقع ووجدوا عمال المناجم يبحثون عن ملجأ في غابة قريبة، وتم إجلاء 12 شخصًا إلى العاصمة بانجي.

وأوضحت الصحيفة الصينية وفقا لثلاثة مصادر عسكرية صينية، أنه من الشائع جدًا أن تطلب الحكومة الصينية والشركات المملوكة للدولة المساعدة من قوات الأمن الخاصة المحلية لحماية المواطنين الصينيين والأصول الخارجية.

وأضافت الصحيفة: "بالنسبة للصين، هذه مجرد حالة عرضية ومجموعة فاجنر العسكرية ليست خيارها الوحيد للمساعدة الأمنية في وسط إفريقيا".