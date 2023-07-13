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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: كلمة الرئيس السيسي خارطة طريق لإنهاء الأزمة السودانية

أمل سلامة عضو لجنة
أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب

قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن حزب الحرية المصرى، إن استضافة مصر "لقمة دول جوار السودان" تمثل خطوة متميزة لإنهاء الصراع في السودان،  وحقن دماء الأشقاء السودانيين، فى ظل التدهور الحاد للوضع الإنسانى.


وأضافت أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال قمة دول جوار السودان، نالت إشادات من رؤساء الدول الإفريقية المشاركة فى القمة، حيث تضمنت الكلمة خارطة طريق لإنهاء الأزمة السودانية، حيث طالب الرئيس كافة الأطراف السودانية بوقف التصعيد، والبدء دون إبطاء فى مفاوضات جادة تهدف للتوصل لوقف فورى ومستدام لإطلاق النار.

وأكدت النائبة أمل سلامة أن خارطة الطريق المصرية تضمنت مطالبة كافة الأطراف السودانية، بتسهيل المساعدات الإنسانية، وإقامة ممرات آمنة لتوصيل تلك المساعدات، للمناطق الأكثر احتياجا داخل السودان ووضع آليات تكفل توفير الحماية اللازمة لقوافل المساعدات الإنسانية، ولموظفى الإغاثة الدولية لتمكينهم من أداء عملهم.


وأوضحت أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى شددت على ضرورة إطلاق حوار جامع للأطراف السودانية، بمشاركة القوى السياسية والمدنية، وممثلى المرأة والشباب يهدف لبدء عملية سياسية شاملة، تلبى طموحات وتطلعات الشعب السودانى فى الأمن والرخاء والاستقرار والديمقراطية، فضلا عن تشكيل آلية اتصال لوضع خطة عمل تنفيذية للتوصل إلى حل شامل للأزمة السودانية.


وشددت النائبة أمل سلامة على دعم مصر المستمر للأشقاء فى السودان فى جميع المسارات الإقليمية والدولية، وحرصها الشديد على تحقيق الأمن والاستقرار، والحفاظ على سيادة ووحدة السودان ومؤسسات الدولية الوطنية، ووضع حد للخراب والدمار وعمليات القتل الناجمة عن الصراع ، ورفض التدخلات الأجنبية التى تسعى إلى تأجيج عمليات القتل والدمار . 
 

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