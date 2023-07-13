سبب غريب وراء انتشار شائعة وفاة إيمان البحر درويش

قدمت نورهان عادل مذيعة صدى البلد تغطية خاصة عن آخر مستجدات الحالة الصحية للفنان إيمان البحر درويش حيث روج مؤدي المهرجانات حسن شاكوش لشائعة وفاة إيمان البحر درويش عبر صفحته الرسمية دون التأكيد من مصدر رسمي أو أسرته، وأثار ذعر محبيه، ولكنه سرعان ما تراجع وحذف المنشور.

الفنان الكبير إيمان البحر درويش لا زالت حالته مستقرة ويخضع للعلاج تحت إشراف فريق طبي.

وكان قد طالب المنتج والسيناريست محمد العدل الغاضبين من نشر صورة الفنان إيمان البحر درويش عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعدم الغضب لنشر الصورة.



وأيد في حديثه ما قاله الناقد طارق الشناوي حول موضوع نشر صورة الفنان إيمان البحر درويش وهو مريض.

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