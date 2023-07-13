وزير العمل يفتتح وحدة توجيه ماقبل المغادرة .. الأحد

يشهد حسن شحاتة وزير العمل ؛ الأحد المقبل ؛ حفل افتتاح وحدة توجيه ما قبل المغادرة التي تم إنشاؤها بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة بمقر الوزارة بمدينة نصر ،وذلك بحضور مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة بالقاهرة ، ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ مشروع من "أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا - THAMM " والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة والوكالة الالمانية للتعاون الانمائي GIZ وجهات وطنية عديدة.