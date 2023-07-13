عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هما حقيقة الوحي| علي جمعة: الكتاب والسنة لا يفترقان إلى يوم الدين

علي جمعة
علي جمعة

واصل الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، حديثه عن السنة النبوية المطهرة، باعتبارها التشريع الثاني للأمة الإسلامية بعد القرآن الكريم، مشدداً أنهما لا يفترقان إلى يوم الدين.

لا يفترقان إلى يوم الدين

وقال علي جمعة من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم- فيما أخرجه ابن ماجة وغيره- يقول:"فإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا" وقد أخرجه البخاري ومسلم، فلمََ نقول ابن ماجة؟ لأن ابن ماجة وضعه في أول سننه - الجزء الأول، الحديث الثاني، وكان الحديث الأول" ما أمرتكم به فخذوه، وما نهيتكم عنه فانتهوا"- وكأن هذا هو مفتاح الدين أن نأتمر لما أمرنا به ما استطعنا وأن نمتثل فننتهي عما نهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، "لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا"[البقرة :286].

صيام يوم عاشوراء 2023.. موعده و5 وظائف لإحيائه

محرم أم ربيع أول.. متى حدثت الهجرة النبوية؟ الإفتاء تحسم الجدل

وفيما رواه ابن ماجه وغيره، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم" يوشك الرجل متكئا على أريكته" أي أنه مستهتر مستهين شبعان" يحدث بحديث من حديثي فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. ألا وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله"، وبنحوه عند أحمد وفي أوله: "ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه"، والشافعي يرويه:" ومثله معه" أي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كحجم القرآن مرتين لما اشتملت عليه من البيان التفصيلي لكل الأوامر والنواهي، ولكل العقائد والأخبار، ولكل الأخلاق والشرائع.

وشدد علي جمعة أن الكتاب والسنة معا لا يفترقان إلى يوم الدين، الكتاب والسنة هما حقيقة الوحي، والوحي هو الذي بيننا وبين الآخر؛ فعندما نختلف معهم إنما نختلف لأن الكتاب والسنة قد أخبرا بكذا وكذا، وآخر لا يعرف كتاب ولا يؤمن بسنة ولا يريد أن يحتكم إليها" فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِى أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا" [النساء :65] .

علي جمعة السنة السنة النبوية يوم الدين هيئة كبار العلماء القران الكريم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم الأهلي يغادر المعسكر بعد وفاة والده وشكوك حول مشاركته أمام الزمالك

تراجع تاريخي في أسعار الذهب .. وعيار 21 الآن يسجل هذا الثمن

بناء على طلب اللاعب.. مروان عطية يريد العودة للمشاركة بمباراة القمة

شوبير يوجه صدمة لعشاق الأهلي قبل مواجهة الزمالك

عدل ربنا .. تعليق مثير من ميدو على مباراة الأهلي والزمالك الليلة

مروان عطية يودع والده إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه في كفر الدوار.. صور

مفاجأة.. كم سيدفع الأهلي للزمالك من قيمة صفقة إمام عاشور؟

رسميا.. الفيفا يرفع الإيقاف عن ديانج ويمنحه فرصة المشاركة بمباراة الأهلي والزمالك

موضوعات متعلقة

صيام يوم عاشوراء 2023.. موعده و5 وظائف لإحيائه

محرم أم ربيع أول.. متى حدثت الهجرة النبوية؟ الإفتاء تحسم الجدل

دعاء السنة الهجرية الجديدة .. 10 كلمات مستجابة للتوبة وغفران الذنوب

النشرة الدينية.. حكم صيام أول أيام محرم .. ودعاء واحد يحقق المستحيلات مع بداية السنة الهجرية

امرأة طلقها زوجها ثم مات في أثناء العدة..بأي عدة تعتد مطلقة أم متوفى عنها؟

الثانوية الأزهرية 2023 .. أعمال التصحيح تنطلق السبت .. والنتائج مبشرة عن العام الماضي

سبب لتصديق الله تعالى عباده.. عالم أزهري يكشف عن فضل ذكر الله

رأس السنة الهجرية .. حكم صيام أول أيامها وهل يجوز التهنئة بقدومه؟

ترشيحاتنا

دعوات في أمريكا بمنع ترامب من الترشح لانتخابات الرئاسة.. ماذا يحدث؟

بينهم سفير السعودية والجزائر.. سلطنة عمان تعلن مغادرة 4 دبلوماسيين أراضيها

لا يمكن إيقافه.. ضابط أمريكي يكشف عن سلاح روسي يدمر كل شيء بأوكرانيا

مفاجأة صادمة.. تسريب اعترافات خطيرة من جنرال روسي عن حرب أوكرانيا

الرئيس : حريصون على تعزيز العلاقات الثنائية مع إريتريا في شتى المجالات

قدّام لجنة الامتحان| خطوبة طالبين ثانوية عامة تثير جدلا على السوشيال ..شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قدّام لجنة الامتحان| خطوبة طالبين ثانوية عامة تثير جدلا على السوشيال ..شاهد

مش هتصدق شكلها .. ملامح صادمة لـ سماح أنور فى أحدث ظهور|شاهد

مشيرة إسماعيل تواصل كشف الأسرار "2" : وزير الثقافة أوقف فيلمي .. وحجزوا ملابسي لمنعي من السفر 

قبل الحروب العالمية.. بيع علبة شوكولاتة مغلقة منذ عام 1902

فيديو

مؤشرات مبشرة.. الموعد النهائي لظهور نتيجة الثانوية العامة

مشيرة إسماعيل تواصل كشف الأسرار "2" : وزير الثقافة أوقف فيلمي .. وحجزوا ملابسي لمنعي من السفر 

سبب غريب وراء انتشار شائعة وفاة إيمان البحر درويش

كولر في ورطة.. الأهلى يتلقى صدمة قبل اللقاء والموعد الحقيقي لفتح المدرجات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ