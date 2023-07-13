بعد وفاة أخيه.. رسالة سعودية بشأن التوأم السيامي السوري

بعث رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية، عبدالله الربيعة، رسالة طمأنينه عن الحالة الصحية للتوأم السوري "بسام" مؤكدا استقرارها بعد أسبوع من عملية فصلهما، فيما كشف عن وفاة شقيقه إحسان.

وبحسب اخبار 24 السعودية؛ فقد بين "الربيعة" أن "إحسان" توفي يوم (الأربعاء) كما كان متوقعاً؛ نظراً لوجود عيوب خلقية تعيق الحياة في القلب ولا يمكن تصحيحها، بالإضافة إلى عدم تخلق الكلى والجهاز البولي والتناسلي ووجود قصور كبير في الأمعاء.

وشدد علي أن هذه المعلومات كانت معروفة قبل العملية وتم شرحها لوالدي التوأم، لافتاً إلى أن جميع المؤشرات الطبية للتوأم "بسام" مطمئنة، حيث جرى رفع أجهزة التنفس الاصطناعي عنه، وتمت إفاقته من المخدر، وبدأ يتفاعل مع والديه بشكل اعتيادي.

ولفت إلى أن "بسام" سيبدأ الرضاعة من الفم اليوم، فيما يتوقع الفريق الطبي المعالج خروج التوأم "بسام" من وحدة العناية المركزية للأطفال اليوم إلى جناح الأطفال لبدء عملية التأهيل.

يذكر أن التوأم السيامي السوري "بسام وإحسان" جرى فصلهما قبل أسبوع في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني، بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.