عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد وفاة أخيه.. رسالة سعودية بشأن التوأم السيامي السوري

التوأم السوري
التوأم السوري

بعث رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية، عبدالله الربيعة، رسالة طمأنينه عن الحالة الصحية للتوأم السوري "بسام" مؤكدا استقرارها بعد أسبوع من عملية فصلهما، فيما كشف عن وفاة شقيقه إحسان.

 

وبحسب اخبار 24 السعودية؛ فقد بين "الربيعة" أن "إحسان" توفي يوم (الأربعاء) كما كان متوقعاً؛ نظراً لوجود عيوب خلقية تعيق الحياة في القلب ولا يمكن تصحيحها، بالإضافة إلى عدم تخلق الكلى والجهاز البولي والتناسلي ووجود قصور كبير في الأمعاء.

وشدد علي أن هذه المعلومات كانت معروفة قبل العملية وتم شرحها لوالدي التوأم، لافتاً إلى أن جميع المؤشرات الطبية للتوأم "بسام" مطمئنة، حيث جرى رفع أجهزة التنفس الاصطناعي عنه، وتمت إفاقته من المخدر، وبدأ يتفاعل مع والديه بشكل اعتيادي.

ولفت إلى أن "بسام" سيبدأ الرضاعة من الفم اليوم، فيما يتوقع الفريق الطبي المعالج خروج التوأم "بسام" من وحدة العناية المركزية للأطفال اليوم إلى جناح الأطفال لبدء عملية التأهيل.

يذكر أن التوأم السيامي السوري "بسام وإحسان" جرى فصلهما قبل أسبوع في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني، بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم الأهلي يغادر المعسكر بعد وفاة والده وشكوك حول مشاركته أمام الزمالك

تراجع تاريخي في أسعار الذهب .. وعيار 21 الآن يسجل هذا الثمن

بناء على طلب اللاعب.. مروان عطية يريد العودة للمشاركة بمباراة القمة

شوبير يوجه صدمة لعشاق الأهلي قبل مواجهة الزمالك

عدل ربنا .. تعليق مثير من ميدو على مباراة الأهلي والزمالك الليلة

مفاجأة.. كم سيدفع الأهلي للزمالك من قيمة صفقة إمام عاشور؟

مروان عطية يودع والده إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه في كفر الدوار.. صور

أتمنى من اتحاد الكرة| تعليق مثير لـ خالد الغندور عن رفع إيقاف ديانج

موضوعات متعلقة

بمستشفى الملك عبد الله التخصصي|فصل التوأم السيامي "إحسان وبسام" في الرياض

السعودية تبعث برسالة طمأنينة بشأن التوأم المصري السيامي

ترشيحاتنا

الأمم المتحدة تكشف عن موعد انتهاء فيروس الإيدز

المرصد العربي لحقوق الإنسان يشيد باعتماد مشروع قرار مكافحة الكراهية الدينية

سعر أوبل جراند لاند الـ SUV في ثوبها الجديد| صور

أبرزها 23 يوليو والسنة الهجرية.. 8 أيام إجازة للموظفين بالشهر الحالي

قضي على 4000 وظيفة.. ماهي مخاطر الذكاء الاصطناعي؟

دعوات في أمريكا بمنع ترامب من الترشح لانتخابات الرئاسة.. ماذا يحدث؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قدّام لجنة الامتحان| خطوبة طالبين ثانوية عامة تثير جدلا على السوشيال ..شاهد

مش هتصدق شكلها .. ملامح صادمة لـ سماح أنور فى أحدث ظهور|شاهد

مشيرة إسماعيل تواصل كشف الأسرار "2" : وزير الثقافة أوقف فيلمي .. وحجزوا ملابسي لمنعي من السفر 

قبل الحروب العالمية.. بيع علبة شوكولاتة مغلقة منذ عام 1902

فيديو

مؤشرات مبشرة.. الموعد النهائي لظهور نتيجة الثانوية العامة

مشيرة إسماعيل تواصل كشف الأسرار "2" : وزير الثقافة أوقف فيلمي .. وحجزوا ملابسي لمنعي من السفر 

سبب غريب وراء انتشار شائعة وفاة إيمان البحر درويش

كولر في ورطة.. الأهلى يتلقى صدمة قبل اللقاء والموعد الحقيقي لفتح المدرجات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ