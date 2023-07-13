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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لجنة قيادات جامعة بنها الأهلية تعقد أول اجتماعاتها

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقدت لجنة القيادات بجامعة بنها الأهلية برئاسة الدكتور جمال السعيد، رئيس مجلس الأمناء ، أولى اجتماعاتها  بحضور الدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس مجلس الأمناء ، وبمشاركة أعضاء المجلس وهم الدكتور محمود محيي الدين "اون لاين "، والدكتور صفي الدين خربوش ، والدكتور محمود مسلم " اون لاين " ، والدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة هيرتفوردشاير بالعاصمة الإدارية ورئيس جامعة المنصورة السابق عضوا من الخارج.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع موقف المواقع القيادية بجامعة بنها الأهلية وعمل التوصيات اللازمة لعرضها على مجلس الأمناء خلال جلسته المقبلة.      
من جانبه أكد الدكتور جمال السعيد، رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية حرص الجامعة على استكمال الهياكل القيادات الأكاديمية والإدارية والكوادر البشرية والفنية والإدارية التي تتولى تشغيل وإدارة الجامعة على أكمل وجه لتقديم أفضل الخدمات للطلاب.

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جامعة بنها الاهلية الدكتور جمال السعيد العاصمة الادارية رئيس مجلس أمناء

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