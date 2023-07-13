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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

45 درجة | موجة حارة تضرب محافظات مصر في هذا التوقيت

الطقس في مصر
الطقس في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس يشهد استمرار حالة الارتفاع في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، اعتبارا من غدٍ الجمعة وحتى نهاية الأسبوع الجديد، لتسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة نحو 40 درجة مئوية خلال فترة الذروة وتسجل 45 على محافظات الصعيد.

موجة حارة تضرب البلاد

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن ذروة الطقس الحار خلال هذا الأسبوع تكون يوم الأحد المقبل، حيث يكون أعلى معدل لدرجات الحرارة والرطوبة أيضا خلال هذا الأسبوع.

وقالت هيئة الأرصاد إن الطقس يكون معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة نهارا رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

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ويكون الطقس حارا على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة على كافة الأنحاء خلال ساعات الليل.

وأشارت هيئة الأرصاد، إن الطقس يشهد نشاط للشبورة الخفيفة في الصباح الباكر، خلال يومي الجمعة والسبت، تكون حتى الساعة السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

حالة الطقس في مصر 

ويشهد الطقس نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

واعتبارا من يوم الأحد حتى نهاية الأسبوع، يشهد الطقس نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وحذرت هيئة الأرصاد، من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال أجواء الطقس هذه الفترة حيث يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، فضلا عن أن ارتفاع نسب الرطوبة نهارا يزيد من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح ما بين درجتان إلى ثلاث درجات مئوية.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس هذه الفترة، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 36 إلى 40 درجة
السواحل الشمالية تتراوح ما بين 32 إلى 34 درجة
جنوب سيناء تتراوح ما بين 40 إلى 42 درجة
شمال الصعيد تتراوح ما بين 39 إلى 40 درجة
جنوب الصعيد تتراوح ما بين 43 إلى 44 درجة

أما عن نسب الرطوبة خلال حالة الطقس هذه الفترة، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل نهارا 40 وفي الليل 85
السواحل الشمالية تسجل نهارا 55 وفي الليل 90
جنوب سيناء تسجل نهارا 30 وفي الليل 65
شمال الصعيد تسجل نهارا 25 وليلا 70
جنوب سيناء تسجل نهارا 15 وفي الليل 40

الطقس هيئة الأرصاد الأرصاد الجوية حالة الطقس درجات الحرارة

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