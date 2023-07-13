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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب المونوريل.. إغلاق محور 26 يوليو لمدة يومين

المونوريل
المونوريل

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور .. وذلك لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بمشروع مونوريل خط "وادى النيل بالمهندسين- 6 أكتوبر" والبدء فى إزالة الجزيرة الوسطى بشارع 26 يوليو تحديداً من بداية منطقة ميت عقبة حتى أعلى نفق وادى النيل .

وذلك ضمن الأعمال التحضيرية لتسليم موقع أعمال محطة مونوريل "وادى النيل" مما يستلزم الغلق الكلى لطريق 26 يوليو أمام حركة المرور فى الإتجاه المشار إليه .على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال على مدار يومان بدءً من الساعة (2) صباحاً حتى الساعة (8) صباحاً يوم الجمعة الموافق 14/7/2023 .

وإجراء تحويلات مرورية على النحو التالى:

- حركة سير المركبات القادمة من محور 26 يوليو بالإتجاه القادم من ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر وترغب فى السير إتجاه كوبرى 15 مايو ومناطق المهندسين .. تقوم بالدخول يميناً إلى طريق الخدمة بمحور 26 يوليو .

- إستكمال السير بطريق الخدمة حتى تجاوز منطقة الأعمال والعودة مرة أخرى إلى طريق 26 يوليو الرئيسى إتجاه كوبرى 15 مايو ومناطق المهندسين.

 ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

أعمال إنشائية 6 اكتوبر إغلاق محور 26 يوليو الإدارة العامة لمرور الجيزة الجزيرة الوسطى الخدمات المرورية المهندسين

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