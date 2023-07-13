يهدد 25 مليون شخص.. زلزال مدمر وتسونامي هائل على أعتاب تركيا

قال عالم الزلازل وعضو مجلس زلازل اسطنبول، هالوك إيدوجان، اليوم الخميس، إن الباحثين يتوقعون احتمال وقوع زلزال قوي بقوة 7 درجات أو أكثر في اسطنبول وبحر مرمرة، محذرا من خطر حدوث تسونامي قد يغمر عدة مناطق هناك.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، قال إيدوجان: “وفقا للتوقعات، سيحدث زلزال قوي إذا كان هناك تنشيط للأعطال في بحر مرمرة. تبلغ احتمالية حدوث هذا الزلزال بحلول عام 2030 حوالي 50٪… الاستنتاج يستند إلى دراسات لتاريخ 2000 عام من الزلازل في هذا المجال وتحليل البحوث الجيوفيزيائية والزلزالية".

وأضاف إيدوجان أن البلاد بأكملها ستتأثر بزلزال يقع مركزه في اسطنبول، حيث تمثل المدينة حوالي 35 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي لتركيا، مشيرا إلى أن الزلزال يهدد 25 مليون شخص.

وقال عالم الزلازل لـ”سبوتنيك”، إنه في حالة وقوع مثل هذه الكارثة في أكبر مدينة بتركيا، هناك أيضا خطر حدوث تسونامي قد يغمر عدة مناطق هناك.

وقال إنه في عام 2019، تم وضع خطة لضمان الإخلاء الآمن لسكان المدينة من المناطق المتضررة والقضاء على عواقب الكارثة.

وأضاف: “في الوقت نفسه، هناك حوالي 350 مبنى في اسطنبول يمكن أن تنهار خلال الزلزال، مع بعض مواقع التراث الثقافي 35,000 في خطر”.

وحث سلطات المدينة على تعزيز هذه المباني والمرافق ضد الزلازل لتجنب العواقب المدمرة.