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الإشراف العام
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رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفير تركيا : اتفاقيات مقبلة تخص العلاقات التجارية مع مصر | خاص

السفير التركي مع
السفير التركي مع الصحفية نادين أبو السعود

قال السفير التركي صالح موطلو شن، إن هناك اتفاقيات في الاقتصاد والتجارة وستسهم في خلق إطار مؤسسي فيما يتعلق بالعلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وتركيا.

جاء ذلك خلال حوار السفير التركي موطلو شن مع موقع  "صدى البلد" رداً على سؤاله عن الاتفاقيات الثنائية المستقبلية التي يمكن للبلدين مناقشتها في هذه الفترة خاصة بعد القرارات الاخيرة.

وأضاف السفير التركي صالح موطلو شن أن هناك مشروعات مختلفة واتفاقيات عظيمة وسيتم مناقشتها أولاً في هذا السياق وسيكون هناك اتفاقيات تتضمن الإطار المؤسسي من دولة إلى دولة لتنظيم عملية الإشراف على العلاقات الاقتصادية.

وتوقع موتلو شين أنه سيكون هناك خطوات أخرى لإعادة العلاقات بين البلدين من خلال القطاع الخاص.

كما قال إن لدى مصر وتركيا عدداً من الاتفاقيات سيتم مناقاشتها والعمل عليها الفترة القادمة وهناك اتفاقيات من الممكن أن يتم تجديدها، وكلتا البلدين بصدد تعديلات تهدف إلى تكوين آليات تتعلق بتوفير التنسيق الخاص ‏بالعلاقات الاقتصادية.‎ ‎


وأوضح شن أن قرار رفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى السفراء يكون له دور في توفير مساهمة القطاع الخاص في تعزيز هذه العلاقات.

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