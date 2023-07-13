بايدن: على قائد فاجنر أن يكون حذرا من محاولة تسميمه

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، إنه يجب على قائد مجموعة فاجنر الروسية، يفجيني بريجوجين، توخى الحذر من احتمال تسميمه.

وأوضح بايدن، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفنلندي، أن “الهجوم الأوكراني المضاد من شأنه تسريع المفاوضات مع روسيا”.

ومنذ قليل، قال بايدن، إن قمة حلف شمال الأطلسي “الناتو”، كانت ناجحة، مشيرا إلى أنهم يقفون عند منعطف تاريخي.

وأضاف بايدن، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفنلندي، أن “انضمام السويد وفنلندا لحلف الناتو يعتبر إضافة نوعية للحلف”.

وقال الرئيس الأمريكي: “مستعدون للدفاع عن كل الدول الأعضاء في الناتو”، موضحا أن “المعركة ليست فقط من أجل أوكرانيا بل من أجل الحرية”.

وأوضح بايدن، أن “الحلف مستعد لعقد اتفاقية أمنية مع أوكرانيا قبل انضمامها للناتو”.

وأكد الرئيس الأمريكي، أن “أوكرانيا ستنضمّ إلى حلف شمال الأطلسي”.

وقال: “قمة الناتو أكدت على وحدة غير مسبوقة لدول الحلف”.

وأشار إلى أن “الأمن والسلام في أوروبا ضروريان للأمن في الولايات المتحدة”.

وأكد بايدن، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خسر بالفعل الحرب في أوكرانيا"، مشيرا إلى أن “بوتين سيقرر في النهاية أنه لن يستطيع مواصلة الحرب ضد أوكرانيا”.