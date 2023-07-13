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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مفرج عنه من أبريل 2022..مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو يروج للقبض على شخص

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

نفى مصدر أمني صحة مقطع الفيديو الذى تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية المتضمن شكوى إحدى السيدات من إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على نجلها دون وجه حق.

وأكد المصدر أن مقطع الفيديو المشار إليه قديم وسبق تداوله إبان شهر فبراير 2022 ، حيث إن المذكور كان محبوسا بقرار من النيابة العامة على ذمة إحدى القضايا وتم الإفراج عنه فى شهر إبريل 2022.

وأضاف أن ذلك يأتى ضمن الحملة الممنهجة للجماعة الإرهابية لإعادة نشر الأكاذيب المختلقة والأخبار القديمة فى ظل حالة الإفلاس التى تمر بها الجماعة وفقدانها مصداقيتها أمام الرأى العام.

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مفرج عنه من أبريل 2022..مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو يروج للقبض على شخص

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